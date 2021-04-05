Национальные интересы Украины при нынешней власти сузились до выполнения разного рода поручений США, сказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру

Украина отказалась закупать вакцину страны-агрессора, а решила, что лучше будет выпросить какие-то несчастные 500 тысяч доз индийского «Ковишилда», и в итоге провалила эту вакцину, сказал экс-премьер-министр.

«А у них национальный интерес — это прислуживание американским хозяевам. Есть разница? У них нет национальных интересов, у них есть команды американских хозяев», — полагает Азаров.

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68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.