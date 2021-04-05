На Украине складывается ситуация, похожая на ситуацию в Советском Союзе в двадцатых годах прошлого века, когда, в отличие от Европы, Союз потерял множество профессионалов и долго не мог восстановиться. Однако, в отличие от Украины, СССР боролся и в итоге сумел это преодолеть.
«Скорее всего, территория Украины будет разделена между несколькими соседними странами. Возможно, это произойдёт не в один шаг, а в несколько», — сказала Водецкая
По данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в сентябре, почти 70% жителей Украины испытывают разочарование, когда оценивают ситуацию в своей стране.
68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.
Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.