Сотрудники Нацполиции Украины будут задействованы в охране порядка во время проведения в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в видеокомментарии, который Офис главы государства 5 апреля предоставил «Украинским новостям»

Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля начал официальный визит в Катар. Там он уже провел переговоры с руководством ближневосточного государства.

«В следующем году будет чемпионат мира по футболу в государстве Катар. Мы подписали все документы, и наши полицейские поедут помогать в обеспечении ситуации с безопасностью на улицах Катара во время чемпионата мира по футболу. Я думаю, мы должны гордиться такими вещами. Наших уже берут как наилучших», — приводит издание слова украинского лидера.

Ранее британское издание The Gurdian опубликовало материал, в котором говорилось, что за время подготовки Катаром чемпионата мира во время стройки спортивной инфраструктуры погибли более 6,7 тыс. рабочих-мигрантов. После этого ряд футбольных клубов, объединений болельщиков и общественных организаций призвали бойкотировать турнир.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.