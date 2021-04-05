Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля начал официальный визит в Катар. Там он уже провел переговоры с руководством ближневосточного государства.
«В следующем году будет чемпионат мира по футболу в государстве Катар. Мы подписали все документы, и наши полицейские поедут помогать в обеспечении ситуации с безопасностью на улицах Катара во время чемпионата мира по футболу. Я думаю, мы должны гордиться такими вещами. Наших уже берут как наилучших», — приводит издание слова украинского лидера.
Накануне начала визита Зеленский дал интервью катарским СМИ, в котором заявил, что Украина имеет богатый опыт проведения спортивных мероприятий на высшем уровне и может помочь Катару с организацией мирового футбольного первенства.
Ранее британское издание The Gurdian опубликовало материал, в котором говорилось, что за время подготовки Катаром чемпионата мира во время стройки спортивной инфраструктуры погибли более 6,7 тыс. рабочих-мигрантов. После этого ряд футбольных клубов, объединений болельщиков и общественных организаций призвали бойкотировать турнир.
Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.