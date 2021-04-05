Депутат Верховной Рады, член фракции партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко направил в Службу безопасности Украины (СБУ) запрос с целью выяснить законность концерта российской группы «На-На» на Украине. Соответствующий документ парламентарий опубликовал 5 апреля в своем Telegram-канале

Депутат Алексей Гончаренко известен тем, что активно борется с российскими артистами, которые собираются дать концерты на Украине. Ранее он послал запрос в СБУ по поводу рэпера Басты (Василий Вакуленко), который выступал после 2014 года в Крыму.

В этот раз внимание соратника Порошенко привлек анонс концерта группы «На-На», которая собралась выступить перед своими украинскими поклонниками в сентябре этого года в Киеве.

Гончаренко напомнил, что в мае 2019 года «на-найцы» выступали в Симферополе. Депутат задал спецслужбе вопрос, запрещен ли группе «На-На» въезд на Украину, и если нет, то будет ли этот вопрос рассмотрен. «Опомнились»: артисты из РФ отреагировали на уголовные дела за выступление на открытии Крымского моста © most.life

«Надеюсь на скорую реакцию Службы безопасности Украины», — подытожил он.

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко признался, что не владеет информацией, может ли Баста выступать сейчас на Украине. Как правило, посещение Крыма в обход властей Украины карается СБУ запретом на въезд в страну на три года.

Как полагает Ткаченко, по поводу запрета артистам посещать Украину должна быть публичная дискуссия. Если человек высказался по поводу Крыма, но не нарушал закон, это его частная точка зрения, которую можно осудить, но не обязательно реагировать запретом, пояснил он.