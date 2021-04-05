Двадцать четвертого марта в своем выступлении на форуме «Выборы в Донбассе и право на местное самоуправление» Данилов заявил, что никакого Донбасса не существует. Он добавил, что это «опасный нарратив», будто бы навязываемый Россией, который не встречается в официальных документах на Украине.
На этот раз Данилов решил объяснить свою позицию тем, что российские спецслужбы якобы целенаправленно используют данное наименование региона с 2000 года, а особенно активно — после 2014-го.
«Цель — противопоставление и искусственное выделение определенного региона Украины как территории, которая якобы имеет особые права и статус, дающий в дальнейшем основания обосновать создание и существование государственных псевдообразований», — написал он.
Данилов утверждает, что использование термина «Донбасс» — это подыгрывание «российской пропаганде».
Примечательно, что термин «Донбасс» регулярно встречается в выступлениях первых лиц украинского государства, в том числе президента Владимира Зеленского.