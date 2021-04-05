После проверки киевских торговых и развлекательных заведений, а также кафе и ресторанов полиция пришла к выводу, что каждый третий объект нарушает карантинные ограничения в связи с коронавирусом. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Нацполиции столицы Украины в Facebook

Мэр Ивано-Франковска поддержал митинг против карантина © Сommons.wikimedia/ВО Свобода

Также сообщается, что на должностных лиц заведений составили административные протоколы со штрафами от 34 до 170 тысяч гривен (примерно от 88 до 410 тысяч рублей).

С понедельника из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом в Киеве начал действовать усиленный карантин. Транспорт работает в режиме спецперевозок. Такой же карантин ввели еще в ряде городов, но не по всей стране.

В субботу на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев.