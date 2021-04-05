Отмечается, что 173 из 490 объектов, включая развлекательные заведения, заведения общественного питания и торгово-развлекательные центры, отказываются соблюдать карантинные предписания, необходимые во время жесткого карантина.
Также сообщается, что на должностных лиц заведений составили административные протоколы со штрафами от 34 до 170 тысяч гривен (примерно от 88 до 410 тысяч рублей).
С понедельника из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом в Киеве начал действовать усиленный карантин. Транспорт работает в режиме спецперевозок. Такой же карантин ввели еще в ряде городов, но не по всей стране.
В субботу на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев.