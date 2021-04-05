Он напомнил, что по Конституции за обеспечение вакцинами отвечает глава Минздрава, и он с этой задачей не справился.
«У нас есть разделение ветвей власти. За вопрос обеспечения лекарствами, в том числе вакцинами, отвечает Кабинет министров и соответствующий министр — Степанов… И виновным в этой ситуации является конкретно Степанов… Насколько я знаю, голосов за его отставку уже наберется 91 [при необходимом минимум в 226 голосов]. Я также подпишу. Мне надоел весь этот цирк. Я сам переболел коронавирусом, довольно тяжело», — возмутился Шевченко.
За все время пандемии на Украине коронавирусом заразились 1 755 888 человек, умерли от инфекции 34 587.
Вакцинация в стране началась 24 февраля. Степанов сообщил, что темпы вакцинации в стране отстают от запланированного графика почти в два раза. Экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину был приостановлен.