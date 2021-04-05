Министра здравоохранения Украины Максима Степанова нужно отправить в отставку из-за проваленной вакцинации от COVID-19. Об этом 5 апреля заявил депутат Верховной Рады, член пропрезидентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко в эфире телеканала «Наш»

«Идиотские средства»: Степанов оправдался за пальто за 620 тыс. грн © скриншот с видео "DumskayaTV"

«У нас есть разделение ветвей власти. За вопрос обеспечения лекарствами, в том числе вакцинами, отвечает Кабинет министров и соответствующий министр — Степанов… И виновным в этой ситуации является конкретно Степанов… Насколько я знаю, голосов за его отставку уже наберется 91 [при необходимом минимум в 226 голосов]. Я также подпишу. Мне надоел весь этот цирк. Я сам переболел коронавирусом, довольно тяжело», — возмутился Шевченко.

За все время пандемии на Украине коронавирусом заразились 1 755 888 человек, умерли от инфекции 34 587.

Вакцинация в стране началась 24 февраля. Степанов сообщил, что темпы вакцинации в стране отстают от запланированного графика почти в два раза. Экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину был приостановлен.