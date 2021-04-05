Военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III ВВС США прибыл на Украину 5 апреля. Соответствующие данные опубликовал сервис мониторинга полетов FlightRadar. Это уже третий подобный борт из Соединенных Штатов за два дня, который приземлился на территории Украины

Слишком «накладная» Украина. Возможен ли в Донбассе карабахский вариант?

Что за груз перевозил борт, неизвестно.

За неполную первую неделю апреля это уже третий военный транспортник США, который прибыл на Украину. В пятницу, 2 апреля, в день первых телефонных переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, там же, в Борисполе, приземлился Lockheed C-130 Hercules, а еще спустя два дня во Львов прибыл Boeing C-17 Globemaster III.

Все это происходит на фоне эскалации в Донбассе, где стороны конфликта обвиняют друг друга в подготовке полномасштабных боевых действий и усилении обстрелов. При этом в Киеве заявляют о будто бы имеющем место передвижении российских войск вблизи границы с Украиной. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины, однако «очень внимательно относится к своей собственной безопасности».