Касательно запрета приезда на Украину российских артистов должна быть публичная дискуссия. Об этом на днях рассказал глава Министерства культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко в интервью «24-му каналу»

В сентябре 2020 года пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины сообщила, что рэперу Басте (Василию Вакуленко) отменили запрет на посещение Украины. Запрет сняла Служба безопасности Украины (СБУ) по истечении трех лет после посещения певцом Крыма.

Концерты Басты назначены на 25 и 26 июня в Киеве. Однако источники в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российского артиста не пропустят через границу, несмотря на снятие СБУ запрета. Запрет на въезд сняли, но все равно не пустят: Концерты Басты в Киеве под вопросом — СМИ © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

«Министерство культуры лишь обнародует информацию решений Службы безопасности. Почему в определенных случаях принимают то или иное решение — можно только догадываться, поскольку, возможно, там всплывает определенный срок, и за это время человек уже не ездил в Крым», — сказал Ткаченко.

По его словам, по поводу запрета артистам посещать Украину должна быть публичная дискуссия. Если человек высказался по поводу Крыма, но не нарушал закон, это его частная точка зрения, которую можно осудить, но не обязательно реагировать запретом, пояснил украинский министр.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязаны спросить разрешения у украинских властей и заезжать в Крым через территорию Украины.