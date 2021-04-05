Жесткие ограничения на Украине, которые были введены ввиду ухудшения эпидемиологической ситуации, могут сильно повлиять на психику людей. Об этом 4 апреля в программе «Сегодня День» рассказала психолог Ани Амбарцумян

«Некоторые действительно могут это пережить с некоторым облегчением или же легкостью, чем в первый раз. В то же время, если у кого-то в первый раз были какие-то стрессовые ситуации — потеря близких и так далее — конечно, это вызовет так называемую ретравматизацию, то есть будет травмировать вторично», — заявила психолог.

Карантин на Украине продлится до конца года - Степанов © Facebook, Максим Степанов

С понедельника из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом в Киеве начал действовать усиленный карантин. Транспорт работает в режиме спецперевозок. Такой же карантин ввели еще в ряде городов, но не по всей стране.

В субботу, 3 апреля, на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев.