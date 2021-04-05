«Некоторые действительно могут это пережить с некоторым облегчением или же легкостью, чем в первый раз. В то же время, если у кого-то в первый раз были какие-то стрессовые ситуации — потеря близких и так далее — конечно, это вызовет так называемую ретравматизацию, то есть будет травмировать вторично», — заявила психолог.
Также, по мнению психолога, нужно находить способы для общения с другими людьми. В первую очередь это касается детей-подростков. Она отметила, что если не иметь никакого контакта и пребывать в сложных переживаниях, это окажет сильное негативное влияние на психику.
С понедельника из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом в Киеве начал действовать усиленный карантин. Транспорт работает в режиме спецперевозок. Такой же карантин ввели еще в ряде городов, но не по всей стране.
В субботу, 3 апреля, на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев.