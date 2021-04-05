Синоптик Наталья Диденко сообщила, что на Благовещение, 7 апреля, местами на Украине ожидаются дожди, которые будут переходить в мокрый снег. Об этом она рассказала в комментарии украинским «Фактам» 5 апреля

Украинский синоптик удивил прогнозом на Пасху: чего ждать © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Во вторник, 6 апреля, в западных областях Украины ожидается мокрый снег. При этом в Карпатах возможен сильный снег. В Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях будут наблюдаться дожди.

Благовещение Пресвятой Богородицы — это православный праздник, отстоящий ровно на 9 месяцев от даты празднования Рождества. Благовещение ежегодно отмечается 7 апреля (25 марта по старому стилю).