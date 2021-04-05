«На Благовещение холодная воздушная масса продвинется дальше, одновременно с юго-запада в Украину прыгнет циклон. Поэтому из-за этой сомнительной дружбы арктического холода и средиземноморской влаги дожди будут переходить в мокрый снег. Преимущественно на западе и севере Украины. Левобережье будет принадлежать теплой погоде, поэтому там ожидаются преимущественно дожди», — сообщила Диденко.
Во вторник, 6 апреля, в западных областях Украины ожидается мокрый снег. При этом в Карпатах возможен сильный снег. В Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях будут наблюдаться дожди.
Благовещение Пресвятой Богородицы — это православный праздник, отстоящий ровно на 9 месяцев от даты празднования Рождества. Благовещение ежегодно отмечается 7 апреля (25 марта по старому стилю).