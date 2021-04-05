Посмотрев видео, вы узнаете:

 

  • к чему готовятся в самопровозглашенных ЛДНР и как избежать потерь среди мирного населения;
  • что не так с информационным полем самопровозглашенных республик;
  • учения НАТО совместно с Украиной: стоит ли опасаться РФ;
  • зачем Белоруссия стягивает военную технику к границе с Украиной;
  • готовы ли украинцы воевать;
  • о первом в истории воинском призыве в республиках Донбасса.

 

Слишком «накладная» Украина. Возможен ли в Донбассе карабахский вариант?
Слишком «накладная» Украина. Возможен ли в Донбассе карабахский вариант?
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек.

С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.