Офис президента Украины Владимира Зеленского обвинил киевскую администрацию в ненадлежащей подготовке процесса перевозок во время жестких карантинных ограничений, который начали работать в понедельник. Об этом Офис сообщил 5 апреля в Telegram

С 5 апреля перевозки в общественном транспорте Киева могут осуществляться исключительно по специальным пропускам. Отмечается, что печать спецпропусков, организация их выдачи и обеспечение спецпропусками всех работников предприятий критической инфраструктуры является ответственностью власти города Киева. Кличко обвинил Кабмин в нежелании помочь бороться с CОVID-19 © Facebook, Віталій Кличко | Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк

«Вынуждены констатировать, что эта задача не была выполнена должным образом. Из соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков осталась, среди прочего, и часть медицинских работников. Считаем такую ситуацию недопустимой», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что власти Киева должны срочно исправить ситуацию, обеспечив жителей города согласно установленному порядку спецпропусками для пользования общественным транспортом. Кроме того, требуется обеспечить горожан достаточным количеством единиц транспорта на маршрутах для перевозки.

С понедельника из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом в Киеве начал действовать усиленный карантин. Такой же карантин ввели еще в ряде городов, но не по всей стране. В субботу, 3 апреля, на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев.