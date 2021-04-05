«К сожалению, договоренности не выполняются, ранее взятые на себя обязательства, в том числе и украинской стороной, тоже не выполняются. Фактически малоконтролируемые перестрелки начинаются. Причем принимают решения об этих перестрелках там, прямо на месте, что называется, полевые командиры украинских вооруженных сил, не получая на это санкции вышестоящего военного руководства», — отметил Песков.
По его словам, все это осложняет ситуацию в Донбассе и делает ее более напряженной.
Песков отметил, что пока в Кремле не видят каких-то действенных усилий со стороны Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.