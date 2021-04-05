Перестрелки в Донбассе выходят из-под контроля из-за своеволия украинских полевых командиров, Киев не прикладывает реальных усилий по реализации Минских соглашений, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости 5 апреля

«К сожалению, договоренности не выполняются, ранее взятые на себя обязательства, в том числе и украинской стороной, тоже не выполняются. Фактически малоконтролируемые перестрелки начинаются. Причем принимают решения об этих перестрелках там, прямо на месте, что называется, полевые командиры украинских вооруженных сил, не получая на это санкции вышестоящего военного руководства», — отметил Песков.

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Песков отметил, что пока в Кремле не видят каких-то действенных усилий со стороны Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.