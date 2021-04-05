Киевлянку уличили в сбыте спецпропусков на общественный транспорт в условиях карантина в первый день действия усиленных ограничений. Об этом 5 апреля сообщает прокуратура Киева в Facebook

Отмечается, что 18-летняя девушка разместила в социальной сети информацию о продаже спецпропусков для проезда в общественном транспорте вместе со справкой о трудоустройстве в одной из больниц Киева. Стоимость спецпропуска составляла 200 гривен (около 500 рублей).

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка иного официального документа) и решается вопрос об уведомлении о подозрении. Локдаун и рост цен: что ожидает украинцев в апреле

С понедельника из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом в Киеве начал действовать усиленный карантин. Транспорт работает в режиме спецперевозок.

Аналогично ситуации в марте прошлого года спецпропуска выдаются работникам предприятий, которые выполняют критически важные функции. Число разрешительных документов ограничено (около 400 тысяч). Выдавать физическим лицам их не будут.

В субботу на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев.