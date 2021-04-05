Отмечается, что 18-летняя девушка разместила в социальной сети информацию о продаже спецпропусков для проезда в общественном транспорте вместе со справкой о трудоустройстве в одной из больниц Киева. Стоимость спецпропуска составляла 200 гривен (около 500 рублей).
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка иного официального документа) и решается вопрос об уведомлении о подозрении.
С понедельника из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом в Киеве начал действовать усиленный карантин. Транспорт работает в режиме спецперевозок.
Аналогично ситуации в марте прошлого года спецпропуска выдаются работникам предприятий, которые выполняют критически важные функции. Число разрешительных документов ограничено (около 400 тысяч). Выдавать физическим лицам их не будут.
В субботу на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев.