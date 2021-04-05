Министерство иностранных дел Украины выступило против денонсации Харьковских соглашений, поскольку считает, что за нарушение условий этих договоренностей можно получить компенсацию от России за присоединение Крыма. Об этом 5 апреля он сообщил в комментарии изданию «Левый берег»

По мнению спикера ведомства Олега Николенко, подписанные в 2010 году бывшими президентами Украины и России Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым соглашения якобы фиксируют нарушение своих обязательств со стороны РФ.

«Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма… Украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины. Вернемся также и к вопросам реституции, в частности по договору о ЧФ РФ», — заявил Николенко.

Как Украина решила продать базу российского Черноморского флота: зачем Киев денонсирует Харьковские соглашения © РИА Новости, Владимир Родионов | Перейти в фотобанк

Харьковские соглашения были ратифицированы Радой и Государственной Думой 27 апреля 2010 года. Договор предусматривает 30%-ную скидку на газ, но не более 100 долларов за тысячу кубометров в обмен на продление аренды Черноморским флотом РФ базы в Севастополе сроком на 25 лет с 2017 года.

Харьковские соглашения до сих пор не были денонсированы Радой. Притом что Госдума сделала это 31 марта 2014 года, заявив, что после присоединения Крыма к России договоренности потеряли смысл.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров обязан спросить разрешение у украинских властей, и заезжать в Крым через территорию Украины.