Президент Молдавии Майя Санду заявила, что похищение обвиняемого во взяточничестве украинского судьи Николая Чауса на территории Молдавии недопустимо, и призвала МВД выяснить, что с ним произошло. Об этом она написала в Facebook 5 апреля

Ранее адвокат Чауса сообщил о похищении своего подзащитного в Кишинёве.

«Недопустимо, чтобы в Республике Молдова исчезали люди, независимо от того, являются ли они гражданами Республики Молдова, независимо от того, доказана или нет их вина в преступлениях», — написала Санду.

Президент Молдавии потребовала от руководства МВД, ведомства, ответственного за обеспечение безопасности граждан, и службы информации и безопасности прояснить обстоятельства исчезновения иностранного гражданина. Похищение средь бела дня. Кому выгодно вывезти судью Чауса из Молдавии © скриншот видео "112 Украина"

Украинский судья Чаус бежал в Молдавию в 2016 году, после того как власти Украины обвинили его во взяточничестве в размере 150 тыс. долларов США. Интерпол объявил его в розыск. В Молдавии Чаусу отказали в предоставлении политического убежища, однако не начали его экстрадицию.

На Украине Чаусу грозит лишение свободы сроком от восьми до 12 лет.