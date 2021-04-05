Ранее адвокат Чауса сообщил о похищении своего подзащитного в Кишинёве.
«Недопустимо, чтобы в Республике Молдова исчезали люди, независимо от того, являются ли они гражданами Республики Молдова, независимо от того, доказана или нет их вина в преступлениях», — написала Санду.
Президент Молдавии потребовала от руководства МВД, ведомства, ответственного за обеспечение безопасности граждан, и службы информации и безопасности прояснить обстоятельства исчезновения иностранного гражданина.
Украинский судья Чаус бежал в Молдавию в 2016 году, после того как власти Украины обвинили его во взяточничестве в размере 150 тыс. долларов США. Интерпол объявил его в розыск. В Молдавии Чаусу отказали в предоставлении политического убежища, однако не начали его экстрадицию.
На Украине Чаусу грозит лишение свободы сроком от восьми до 12 лет.