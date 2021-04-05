Тодоренко примерила дерзкий образ британской певицы Эми Уайнхаус. На Регине был красный топ, кожаная куртка, джинсовые шорты и туфли на каблуках. Образ дополнял черный парик с начесом. Тодоренко удивилась, что некоторые поклонники ее даже не узнали.
«Вы меня не узнали на предыдущем фото! Я в шоке. Неужели так непривычно видеть меня новой», — подписала кадр телеведущая.
Однако вместо восторгов в свой адрес Регина получила порцию критики от зрителей шоу «Маска». Многим пользователям не понравился откровенный образ Тодоренко и ее развязное поведение. Видимо, ведущая так сильно вжилась в образ, что необычно себя вела, например задирала ногу выше головы.
«Отведите Тодоренко к врачу! Нездоровая она», «Регина только здесь лишняя, явно не в жюри ей надо, из-за нее только не хочется смотреть шоу», «Как будто только с трассы», «Как в борделе. Вульгарно, непристойно», — возмутились зрители в сети.