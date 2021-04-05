Полицейский в Луцке наехал на 57-летнюю женщину и сбежал с места происшествия. Об этом 5 апреля сообщает полиция Волынской области на своем сайте

Отмечается, что инцидент произошел 4 апреля.

Около 17:50 в Луцке водитель Volkswagen совершил наезд на местную 57-летнюю жительницу и скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали в Луцкую городскую больницу.

«Полицейские оперативно установили виновника — им оказался сотрудник одного из подразделений Луцкого районного управления полиции, находившийся вне службы», — говорится в сообщении.

Сведения внесены по ст. 286-1 — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение. Решается вопрос о задержании подозреваемого.