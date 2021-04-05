Актриса, модель и тиктокер Елизавета Василенко на днях рассказала в соцсетях, как отнеслась к тому, что ее данные внесли на украинский сайт «Миротворец»

Украинская звезда рассказала об изнасиловании © elizabethvasilenko/Instagram

По словам актрисы, «конченые СМИ» и хейтеры все раздули.

«Я не обязана любить свою страну только потому, что я в ней родилась, выросла, росла. Я могу быть благодарна, но обязательств у меня никаких нет, ни перед кем и ни перед чем. Я хорошо отношусь к своей стране, но я не фанатичный патриот. И я не должна любить страну, город, где родилась. Я благодарна, но не люблю», — сказала Василенко.

Елизавета Василенко родилась в Днепре (Днепропетровске) в 1998 году. Работала моделью. В юности переехала в Россию, стала работать в Москве. Прославилась благодаря роли в сериале «Школа». В ноябре 2020 года присоединилась к команде тиктокеров — хаусу XO Team.