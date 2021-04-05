Кабинет министров Украины решил оставить в силе импорт газетной бумаги из России. Об этом 5 апреля сообщили на сайте Кабмина

Масло, пшеница, бумага и не только: Украина запретила импорт ряда товаров из РФ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В конце марта Кабинет министров расширил список запрещенных к ввозу на Украину российских товаров, добавив к нему газетную бумагу, картон, крафт-бумагу, крафт-картон, туалетную бумагу, косметические салфетки, полотенца для рук, скатерти и салфетки. Кроме того, согласно документу, под запретом на ввоз оказались ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, веревка из других легированных сталей, инструменты для бурения, другие тележки и ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части. Постановление должно было вступить в силу через десять дней после обнародования.