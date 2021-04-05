Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его визит в Катар придаст дополнительный импульс углублению дружественных украинско-катарских отношений. Об этом он сообщил в интервью местным СМИ, которое было обнародовано 5 апреля на сайте Офиса президента Украины

Зеленский рассчитывает на рост торговли Украины с Катаром © president.gov.ua

«Я считаю, что поддержка высокой динамики политического диалога на высшем уровне между нашими странами является важной составляющей дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства. Высоко ценю усилия Катара, который буквально на глазах обеспечил себе достойное место среди наиболее развитых государств мира», — заявил Зеленский.

По его мнению, в последние годы Украине и Катару удалось значительно активизировать сотрудничество в различных областях. При этом гарант выразил уверенность, что потенциал партнерства мог бы быть значительно больше.

Ранее сообщалось, что между Украиной и Катаром ожидается сотрудничество в сфере продовольственной безопасности, разведки добычи природного газа, а также расширение экспорта.