Главной целью визита Зеленский назвал встречу с президентом и премьером Катара. По мнению украинского президента, у сторон есть общее видение необходимости интенсификации украинско-катарских отношений.
«Я считаю, что поддержка высокой динамики политического диалога на высшем уровне между нашими странами является важной составляющей дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства. Высоко ценю усилия Катара, который буквально на глазах обеспечил себе достойное место среди наиболее развитых государств мира», — заявил Зеленский.
По его мнению, в последние годы Украине и Катару удалось значительно активизировать сотрудничество в различных областях. При этом гарант выразил уверенность, что потенциал партнерства мог бы быть значительно больше.
Ранее сообщалось, что между Украиной и Катаром ожидается сотрудничество в сфере продовольственной безопасности, разведки добычи природного газа, а также расширение экспорта.