«Последние семь лет Киев твердо отстаивает не только свою независимость, но и безопасность и стабильность Европы», — заявил он.
Таран подчеркнул, что курс Украины на полноправное членство в Альянсе остается стратегическим приоритетом страны.
Он напомнил, что текущий год объявлен на Украине годом евроатлантической трансформации, и добавил, что Киев будет ориентироваться на стандарты Альянса для реализации внутренних реформ в военной сфере.
В 2019 году Рада приняла изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Недавно Украина потребовала план действий по членству в НАТО, чтобы понимать, в каком качестве члены Североатлантического альянса видят ее в десятилетней перспективе.
При этом в начале февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что пока никаких официальных переговоров о получении Украиной статуса особого союзника США вне рамок НАТО не ведется.