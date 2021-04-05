Министр обороны Украины Андрей Таран назвал страну «мощным форпостом на восточном фланге НАТО». Соответствующее заявление 4 апреля опубликовали на сайте ведомства

Зеленский ждет для Украины Плана действий по членству в НАТО © president.gov.ua заявил он.

Таран подчеркнул, что курс Украины на полноправное членство в Альянсе остается стратегическим приоритетом страны.

Он напомнил, что текущий год объявлен на Украине годом евроатлантической трансформации, и добавил, что Киев будет ориентироваться на стандарты Альянса для реализации внутренних реформ в военной сфере.

В 2019 году Рада приняла изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Недавно Украина потребовала план действий по членству в НАТО, чтобы понимать, в каком качестве члены Североатлантического альянса видят ее в десятилетней перспективе.

При этом в начале февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что пока никаких официальных переговоров о получении Украиной статуса особого союзника США вне рамок НАТО не ведется.