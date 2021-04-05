Президент Украины Владимир Зеленский собирается на текущей неделе без президента России Владимира Путина обсудить с канцлером Германии Меркель и президентом Франции Макроном обострение ситуации в Донбассе. Об этом 5 апреля сообщает «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на источник в дипломатических кругах

«На этой неделе ожидается разговор в трехстороннем формате президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель. Основная тема разговора — обострение ситуации в Донбассе и координация позиций сторон в связи с этим», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что подготовку предстоящего разговора подтвердил и другой источник, который отметил, что «пока нет никакой ясности о его дате и времени». Зеленского списали: тему Донбасса обсудили без него © AP, Charles Platiau/Pool

Ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального и вопросы по поводу Донбасса.

26 марта украинские СМИ сообщили, что из минометов обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Шумы Донецкой области. В результате обстрела погибло четверо украинских военнослужащих.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.