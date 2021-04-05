«На этой неделе ожидается разговор в трехстороннем формате президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель. Основная тема разговора — обострение ситуации в Донбассе и координация позиций сторон в связи с этим», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что подготовку предстоящего разговора подтвердил и другой источник, который отметил, что «пока нет никакой ясности о его дате и времени».
Ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального и вопросы по поводу Донбасса.
26 марта украинские СМИ сообщили, что из минометов обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Шумы Донецкой области. В результате обстрела погибло четверо украинских военнослужащих.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.