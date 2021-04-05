Люди уверены, что очередной локдаун ударит по малому бизнесу. Также отмечается, что на прошлой неделе представители митингующих говорили с руководством Полтавской облгосадминистрации (ОГА). Однако им сообщили, что отменить ограничения на работу рынков в настоящее время невозможно.
Ранее предприниматели уже митинговали 1 апреля.
Карантин усилили из-за ухудшения эпидемической ситуации на территории Полтавской территориальной общины. С 3 по 17 апреля закрывают кафе, рестораны, бары, ТРЦ, развлекательные заведения, непродовольственные рынки, спортивные залы, бассейны и старшую школу. По словам главы Полтавской ОГА Олега Синегубова, в «красной» зоне пока фактически находится Полтавская и еще четыре общины. Полтава находится на втором месте в области по показателям заболеваемости коронавирусом.
В субботу, 3 апреля, на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев.