Предприниматели Полтавы, которые работают на рынках города, второй раз вышли на протест из-за усиления карантина с требованием разрешить им работать. Об этом 5 апреля сообщает местное издание «Змист»

Карантин на Украине продлится до конца года - Степанов © Facebook, Максим Степанов

Ранее предприниматели уже митинговали 1 апреля.

Карантин усилили из-за ухудшения эпидемической ситуации на территории Полтавской территориальной общины. С 3 по 17 апреля закрывают кафе, рестораны, бары, ТРЦ, развлекательные заведения, непродовольственные рынки, спортивные залы, бассейны и старшую школу. По словам главы Полтавской ОГА Олега Синегубова, в «красной» зоне пока фактически находится Полтавская и еще четыре общины. Полтава находится на втором месте в области по показателям заболеваемости коронавирусом.

В субботу, 3 апреля, на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев.