«Ключевой темой разговора было обострение Россией ситуации с безопасностью. "ЕС стоит за вами", — сказал Жозеп Боррель, выразив поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал Кулеба.
Также он заявил, что глава европейской дипломатии по итогам беседы пригласил его принять участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам 19 апреля.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.