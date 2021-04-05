Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили по телефону обострение ситуации в Донбассе. Об этом 4 апреля глава украинского МИД написал в Twitter

Пресс-секретарь Зеленского анонсировала новые договоренности по миру в Донбассе © Юлия Мендель/Фейсбук

Также он заявил, что глава европейской дипломатии по итогам беседы пригласил его принять участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам 19 апреля.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.