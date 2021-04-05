На Украине нет сепаратизма, просто среди украинцев очень развита региональная идентичность. Такое мнение вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников высказал в эфире телеканала «Дом» 4 апреля

Ищенко сказал, когда для западноукраинских сепаратистов настанет самый страшный день © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк заявил он.

По словам министра, особенность Украины заключается в том, что у граждан очень развита региональная идентичность — не только в Донецкой и Луганской областях, но и в Черкасской, Одесской, Херсонской и других.

В качестве примера Резников привел свою семью, в генеалогическом древе которой переплелись разные украинские регионы: по отцовской линии — Полтава и Луганск, по материнской — Киев, Днепр и Херсон. Сам вице-премьер родился и вырос во Львове.

«И вот кто я? Во мне вся карта Украины представлена. Поэтому региональная идентичность точно есть. Ее не нужно бояться. Но это не сепаратизм», — заявил Резников.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не выводить проблемные вопросы в Закарпатье на уровень сепаратизма. По его словам, не было сепаратизма и в Донбассе и Крыму, а во всем виновата «российская агрессия».