«В нашей стране не существует сепаратизма как такового — самостоятельного, доморощенного. У нас существует контрабанда идеологии через границу с северным государством, которую оно вкручивает в головы людей, осуществляет информационные атаки, ведет пропаганду, которая захлестывает сердца и умы людей — это элемент гибридной войны», — заявил он.
По словам министра, особенность Украины заключается в том, что у граждан очень развита региональная идентичность — не только в Донецкой и Луганской областях, но и в Черкасской, Одесской, Херсонской и других.
В качестве примера Резников привел свою семью, в генеалогическом древе которой переплелись разные украинские регионы: по отцовской линии — Полтава и Луганск, по материнской — Киев, Днепр и Херсон. Сам вице-премьер родился и вырос во Львове.
«И вот кто я? Во мне вся карта Украины представлена. Поэтому региональная идентичность точно есть. Ее не нужно бояться. Но это не сепаратизм», — заявил Резников.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не выводить проблемные вопросы в Закарпатье на уровень сепаратизма. По его словам, не было сепаратизма и в Донбассе и Крыму, а во всем виновата «российская агрессия».