«Есть тревожные новости из шахты № 9 "Нововолынская". На большой скорости шахтная клеть опустилась в забой. Девять шахтеров пострадали. Среди них — жители Нововолынска и окружающих сел», — написал мэр.
По его словам, горняков госпитализировали, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.
«Некоторые получили ушибы и переломы легкой степени. Двое — на вытяжке. Один пострадавший с открытым переломом бедра. Состояние средней тяжести», — добавил мэр.
Карпус также сообщил, что по данному происшествию проведут служебное расследование.