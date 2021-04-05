Забастовка на родине Зеленского: криворожские горняки запросили помощь у Европарламента
Забастовка на родине Зеленского: криворожские горняки запросили помощь у Европарламента
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
«Есть тревожные новости из шахты № 9 "Нововолынская". На большой скорости шахтная клеть опустилась в забой. Девять шахтеров пострадали. Среди них — жители Нововолынска и окружающих сел», — написал мэр.

По его словам, горняков госпитализировали, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

«Некоторые получили ушибы и переломы легкой степени. Двое — на вытяжке. Один пострадавший с открытым переломом бедра. Состояние средней тяжести», — добавил мэр.

Карпус также сообщил, что по данному происшествию проведут служебное расследование.