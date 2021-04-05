Лифт оборвался в шахте № 9 в Волынской области Украины, в результате чего пострадали девять горняков. Об этом 4 апреля сообщил мэр города Нововолынска Борис Карпус в своем Facebook

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