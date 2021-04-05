Ограничения на пользование общественным транспортом в Киеве повлекли за собой повышение цен на такси в несколько раз и очереди, а также значительные пробки на дорогах. Об этом 5 апреля сообщают украинские телеканалы

Полтавский бизнес присоединился к митингу против карантина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Наиболее популярные службы такси увеличили цены в 3-4 раза. Проехать около 10 километров в Киеве в понедельник утром стоит примерно 250 грн (около 650 рублей), а 15 км — около 400 грн (около 1,2 тыс. рублей).

Кроме того, с понедельника метрополитен, наземный коммунальный и частный транспорт Киева работают в режиме перевозок пассажиров только со специальными пропусками. Для проезда необходимо иметь при себе пропуск, удостоверение личности и маску.

Аналогично ситуации в марте прошлого года спецпропуска будут выдавать работникам предприятий, которые выполняют критически важные функции (медработники, спасатели, военнослужащие, работники госструктур, ЖКХ, социальной сферы, транспорта, торговли). Число разрешительных документов ограничено (около 400 тысяч). Выдавать физическим лицам их не будут.

В субботу, 3 апреля, на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев.