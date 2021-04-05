Офис президента Украины вскоре поделится определенными достигнутыми договоренностями в вопросе урегулирования в Донбассе. Об этом пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель сообщила в эфире телеканала «Дом» 4 апреля

Володин призвал Украину прекратить нагнетать ситуацию в Донбассе © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского и его команды», — заявила она.

Мендель также напомнила, что тема Донбасса поднималась в недавней беседе президента РФ Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. По мнению пресс-секретаря украинского лидера, это правильно, что о Донбассе вспоминают в переговорах, так как конфликт на востоке Украины — единственный военный конфликт в Европе.

В то же время она подчеркнула невозможность принятия каких-либо решений относительно ситуации в регионе на подобных встречах без участия Киева.

В конце марта Путин, Макрон и Меркель провели совместную беседу в формате видеоконференции без участия Зеленского. Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, до тех пор, пока не будут выполнены решения, согласованные на декабрьском саммите 2019 года, ни о какой новой встрече «нормандской четверки» не может идти и речи.