Эпидемиологи в Германии зафиксировали первый случай заражения человека вариантом коронавируса, сочетающего генетические модификации, известные как британская и южноафриканская мутации. Об этом 4 апреля сообщило издание Spiegel

Степанов объяснил высокую смертность от COVID-19 на Украине © Facebook, Максим Степанов Отмечается, что заболевание было обнаружено во время проверки в берлинском аэропорту у пассажира, который прилетел в Берлин из Саксонии.

Вирус-мутант, указанный аббревиатурой B.1.525, ранее уже был замечен в нескольких странах, в частности в Дании, Италии, Нигерии, Норвегии, Канаде, Великобритании и США. Исследователи из Эдинбургского университета заявили, что он обладает «потенциально тревожным набором мутаций».

Так, по данным эпидемиологов, мутируют все вирусы, однако вариант B.1.525 сочетает решающие генные изменения, которые влияют на так называемый спаечный белок, с которым возбудитель проникает в клетки организма.

Пока точных данных о новой мутации недостаточно, чтобы судить, насколько опасным и более заразным он является, но можно предположить, что прививки антикоронавирусными вакцинами могут быть менее эффективными против этого варианта, а люди, которые уже переболели COVID-19, могут заразиться снова.

На данный момент в Британии обнаружено не менее 32 случаев инфицирования данным вариантом вируса, в Дании — 35, в Нигерии — 12. Также подобные случаи зафиксированы во Франции (пять), США (семь), Гане (четыре), Австралии (два), Канаде (два), Иордании (два) и Испании (один).

На Украине сегодня циркулирует британский штамм. По данным главы Минздрава Максима Степанова, инкубационный период вируса сократился, а среди инфицированных много молодых пациентов, чего не было в первую волну, и многие из них тяжело переносят заболевание.