Министерство здравоохранения Украины работает над тем, чтобы обеспечить финансирование из госбюджета реабилитационной помощи пациентам, которые перенесли COVID-19 в амбулаторных и стационарных условиях. Об этом замглавы ведомства Ирина Микичак сообщила в эфире телеканала «Украина 24» 4 апреля

Число случаев COVID на Украине выросли почти на 14 тысяч за сутки © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк Максима Степанова была создана рабочая группа министерства по наработке реабилитационного постковидного пакета Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

«Пациент сопровождается, прежде всего, семейным врачом. То есть когда он выписался из стационара или закончил лечение амбулаторно, он сопровождается семейным врачом, который знает все его проблемы и знает, в какой помощи пациент нуждается. Соответственно, семейный врач дает направление в тот или иной стационар, даже не дожидаясь, пока НСЗУ будет отдельно пакет финансировать, потому что у нас работают больницы различной направленности», — рассказала Микичак.

Она добавила, что МОЗ работает над тем, чтобы санатории системы министерства могли также оказывать соответствующую помощь людям, которые переболели COVID-19.

За последние сутки число случаев коронавируса на Украине выросло на 10 179. При этом вакцинацию Украина начала одной из последних в Европе — 24 февраля, когда получила первую партию в размере 500 тысяч доз произведенного в Индии препарата Covishield (AstraZeneca). Пока прививают только им. В конце марта из Китая прибыли 215 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac.