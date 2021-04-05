По ее словам, в начале года приказом главы Минздрава Максима Степанова была создана рабочая группа министерства по наработке реабилитационного постковидного пакета Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).
«Пациент сопровождается, прежде всего, семейным врачом. То есть когда он выписался из стационара или закончил лечение амбулаторно, он сопровождается семейным врачом, который знает все его проблемы и знает, в какой помощи пациент нуждается. Соответственно, семейный врач дает направление в тот или иной стационар, даже не дожидаясь, пока НСЗУ будет отдельно пакет финансировать, потому что у нас работают больницы различной направленности», — рассказала Микичак.
Она добавила, что МОЗ работает над тем, чтобы санатории системы министерства могли также оказывать соответствующую помощь людям, которые переболели COVID-19.
За последние сутки число случаев коронавируса на Украине выросло на 10 179. При этом вакцинацию Украина начала одной из последних в Европе — 24 февраля, когда получила первую партию в размере 500 тысяч доз произведенного в Индии препарата Covishield (AstraZeneca). Пока прививают только им. В конце марта из Китая прибыли 215 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac.