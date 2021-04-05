Введение санкций против предприятий Севастополя стало признанием Крыма российской территорией. Об этом 4 апреля заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, передает РИА Новости

Володин назвал украинские санкции пренебрежением здравым смыслом © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Он заверил, что в составлении санкционного списка Киеву «помогли американские партнеры», поскольку украинские власти вряд ли обладают необходимой информацией.

Законодатель полагает, что МИД даст свою оценку этим событиям. По его мнению, ответные «санкции против Украины могут быть более действенными».

При этом Джабаров обратил внимание, что, хотя Киев и идет на обострение отношений с Москвой, Украина продолжает зарабатывать деньги на прокачке российского газа.

«Если они думают, что в случае ухудшения отношений с Россией за них вступится НАТО, это вряд ли», — заключил политик.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) о применении санкций к Россотрудничеству, компании «Волга-Днепр» и ряду других предприятий, в том числе заводу «Молот-Механика» и Севмормашу из Севастополя.