Прибывший в воскресенье с официальным визитом в Катар президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на рост торговли с Дохой, передает 4 апреля QNA

Зеленский прибудет с визитом в Катар © Елена Зеленская/Инстаграм

Он отметил, что украинские власти видят своим приоритетом «систематическое улучшение инвестиционного климата и создание наиболее приемлемых условий для иностранных инвесторов на Украине».

Кроме того, Зеленский указал, что Катар через свои суверенный и инвестиционный фонды может инвестировать во многие сферы украинской экономики, в частности, в сельское хозяйство, в том числе, в животноводство, производство сельхозпродукции, логистическую инфраструктуру.

Помимо этого, по словам президента Украины, украинские производители готовы обеспечить продовольственную безопасность Катара после прохождения необходимой сертификации своей продукции как «халяльной».

Накануне Зеленский с женой Еленой прибыл с официальным визитом в Катар. По сообщению канцелярии эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, он проведет переговоры с украинским президентом в понедельник.