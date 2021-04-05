«Несмотря на трудные обстоятельства, вызванные пандемией коронавируса, двусторонняя торговля достигла показателя в почти 150 миллионов долларов, что в два раза больше аналогичного показателя за 2018 год. Однако я убежден, что потенциал нашего торгового и экономического сотрудничества намного выше. Мы являемся свидетелями укрепления наших отношений в различных областях», — сказал Зеленский.
Он отметил, что украинские власти видят своим приоритетом «систематическое улучшение инвестиционного климата и создание наиболее приемлемых условий для иностранных инвесторов на Украине».
Кроме того, Зеленский указал, что Катар через свои суверенный и инвестиционный фонды может инвестировать во многие сферы украинской экономики, в частности, в сельское хозяйство, в том числе, в животноводство, производство сельхозпродукции, логистическую инфраструктуру.
Помимо этого, по словам президента Украины, украинские производители готовы обеспечить продовольственную безопасность Катара после прохождения необходимой сертификации своей продукции как «халяльной».
Накануне Зеленский с женой Еленой прибыл с официальным визитом в Катар. По сообщению канцелярии эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, он проведет переговоры с украинским президентом в понедельник.