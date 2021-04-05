Военнослужащие США никогда не будут участвовать в войне за Донбасс. Об этом 4 апреля заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) и депутат Верховной Рады Михаил Забродский в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером

Неменский объяснил, почему США не интересен Донбасс © Арина Тихомирова/Украина.ру

Ранее сообщалось, что партия экс-президента Украины Петра Порошенко по своей инициативе начала сбор резервистов и ветеранов боевых действий в Донбассе в связи с обострением ситуации в регионе.

С конца марта в Донбассе наблюдается эскалация конфликта, впервые за долгое время ВСУ производят артобстрелы территории противника. Киев обвиняет Москву в наращивании военного присутствия в регионе и стягивании регулярных частей армии к границам. Москва возлагает ответственность за происходящее на Киев и отрицает все обвинения.