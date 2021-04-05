Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон 4 апреля в своем Facebook пожаловался на сокращение транзита российского газа через украинскую территорию, заявив, что Киеву важно не допустить завершение строительства «Северного потока-2»

Юлия Тимошенко: До 2014 года дешёвый украинский газ шёл украинцам, а потом резко подорожал © ba.org.ua

Макогон также заявил, что после запуска газопровода «Турецкий поток», транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины на новые газопроводы. Кроме того, с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через «Турецкий поток».

По его словам, сейчас на южном направлении через Украину выполняют транзит только для потребителей из Молдавии.

«Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита ежегодно», — заключил глава оператора.

Россия и Украина подписали соглашение по транзиту газа в конце декабря 2019 года. Оно рассчитано на пять лет, до конца 2024 года. Общий объем транзита газа на этот период составит 225 млрд куб. м: 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах. Договор заключен на таких условиях, что в случае недопоставок «Газпром» все равно обязан оплачивать оговоренный объем.