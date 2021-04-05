Общая готовность второго энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) оценивается в 80%. Об этом 4 апреля заявил министр энергетики страны Виктор Каранкевич в интервью телеканалу «Беларусь 1»

Литва и Украина вместе выступят против БелАЭС © belaes.by

По его словам, в течение 2021 года ожидается поставка свежего ядерного топлива, его загрузка в активную зону реактора и начало проведения физического пуска.

На первом энергоблоке продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, в рамках которого проводятся испытания и регламентные работы. К настоящему моменту из 394 испытаний выполнено 309. После этого специалисты перейдут к комплексному опробованию — это работа на номинальной мощности реакторной установки в течение 15 суток.

В январе первый энергоблок БелАЭС был выведен на 100% мощности, специалисты начали подготовку к проведению испытаний на объекте. Отмечалось, что перед введением объекта в промышленную эксплуатацию инженеры проведут на нем комплекс статических и динамических исследований, чтобы убедиться в исправности работы оборудования.

БелАЭС была построена за счет российских инвестиций, ее запуск состоялся 7 ноября 2020-го. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после этого назвал республику «ядерной державой».