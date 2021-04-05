По словам Турчинова, власть Украины растеряна перед реальными и потенциальными угрозами и не занимается усилением работоспособности страны и противодействия «российской агрессии».
«Не дожидаясь от власти инициатив и быстрых решений, штаб ЕС начал проведение учета резервистов и ветеранов АТО и ООС для обеспечения быстрого реагирования на случай возникновения реальных угроз», — написал он.
Турчинов заявил, что, по его убеждению, сейчас у Украины достаточно сил для того, чтобы дать отпор любой агрессии, и «тысячи украинских патриотов» готовы ее добровольно защищать.
Ранее первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что киевский режим готовит масштабное вторжение на горловском и донецком направлениях до 2 мая.
Кремль высказывал обеспокоенность в связи с тем, что украинские власти могут пойти на провокации, которые разожгут войну в Донбассе.