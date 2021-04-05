Главной целью властей Украины является отработка западных денег, а отнюдь не забота о собственном населении и уж тем более не о благополучии жителей Донбасса. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал депутат Государственной Думы из фракции «Единая Россия» Андрей Козенко

По словам политика, можно долго рассуждать на тему эффективности такого инструмента, как Минские соглашения, однако это все, что есть из официально зафиксированных договоренностей по Донбассу. Путин обсудил Донбасс с Меркель и Макроном © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Другое дело, что Киев их не выполняет, ссылаясь то на Россию, хотя речь идет об украинской агрессии в отношении жителей Донбасса, то на якобы неясность формулировок, которые сами же и подписали», — указал Козенко.

Он отметил, что руководство Украины «выкручивается как может», лишь бы не прекращать войну и не лишаться тем самым «американской кормушки».

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