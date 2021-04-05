По словам политика, можно долго рассуждать на тему эффективности такого инструмента, как Минские соглашения, однако это все, что есть из официально зафиксированных договоренностей по Донбассу.
«Другое дело, что Киев их не выполняет, ссылаясь то на Россию, хотя речь идет об украинской агрессии в отношении жителей Донбасса, то на якобы неясность формулировок, которые сами же и подписали», — указал Козенко.
Он отметил, что руководство Украины «выкручивается как может», лишь бы не прекращать войну и не лишаться тем самым «американской кормушки».
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