По словам политика, можно долго рассуждать на тему эффективности такого инструмента, как Минские соглашения, однако это все, что есть из официально зафиксированных договоренностей по Донбассу.

Путин обсудил Донбасс с Меркель и Макроном
Путин обсудил Донбасс с Меркель и Макроном
© РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Другое дело, что Киев их не выполняет, ссылаясь то на Россию, хотя речь идет об украинской агрессии в отношении жителей Донбасса, то на якобы неясность формулировок, которые сами же и подписали», — указал Козенко.

Он отметил, что руководство Украины «выкручивается как может», лишь бы не прекращать войну и не лишаться тем самым «американской кормушки».

Полностью прочитать интервью можно здесь.