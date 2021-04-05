Арест имущества «Мотор Сич», апрельская цена на газ. Главное в экономике Украины за неделю с 20 по 26 марта
Арест имущества «Мотор Сич», апрельская цена на газ. Главное в экономике Украины за неделю с 20 по 26 марта
Власти Украины национализировали завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич» в марте, отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров. Позднее временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин похвалила Киев за этот шаг.

«Это зависит от того, будет или не будет функционировать новое предприятие и как повлияет на него новая национализация. Пока сложно сказать однозначно. Зависит от того, как этим предприятием будут управлять», — указал эксперт.

Бортник считает, что новая национализация изначально негативно повлияет на ситуацию с заказами и функционированием этого предприятия.

Собеседник издания добавил, что ситуация, которая сегодня разворачивается вокруг предприятия, в любом случае станет плохим сигналом для инвесторов.

Полный текст интервью можно прочитать здесь. 