Судьба простых рабочих «Мотор Сичи» зависит от того, как скажется на функционировании предприятия новая национализация. Об этом рассказал политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

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«Это зависит от того, будет или не будет функционировать новое предприятие и как повлияет на него новая национализация. Пока сложно сказать однозначно. Зависит от того, как этим предприятием будут управлять», — указал эксперт.

Бортник считает, что новая национализация изначально негативно повлияет на ситуацию с заказами и функционированием этого предприятия.

Собеседник издания добавил, что ситуация, которая сегодня разворачивается вокруг предприятия, в любом случае станет плохим сигналом для инвесторов.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.