Харьковские соглашения были для Украины весьма полезны. По этим договоренностям Украина получила стабильную и большую скидку на цену за поставки газа, исчисляемую по принятым в международной практике формулам. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Как Украина решила продать базу российского Черноморского флота: зачем Киев денонсирует Харьковские соглашения © РИА Новости, Владимир Родионов | Перейти в фотобанк

Эксперт напомнил, что на момент заключения этих соглашений газ стоил для Украины свыше 400 долларов за тысячу кубометров, а скидка была 100 долларов с тысячи кубометров, причем на весь срок действия соглашений.

«Для Украины это было баснословно выгодно, именно поэтому оно невыгодно для профессиональных украинцев, то есть тех, кто надеется извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России. А теперь, когда к власти приведена террористическая часть этой группировки, они, естественно, хотят отомстить всем, кто действует в интересах граждан Украины», — уверен Вассерман.

Юридически заявления СНБО бессмысленны, хотя бы потому, что по законам Украины депутаты не могут нести юридическую ответственность за свою депутатскую деятельность, но сейчас власть на Украине держится неприкрытым террором, нарушает все законы, до которых может дотянуться, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.