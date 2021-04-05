Европе, как и России, важно урегулирование конфликта в Донбассе любым способом, потому что все стороны от него уже устали. Об этом представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник сказал в интервью изданию Украина.ру

Как Путин, Меркель и Макрон обошлись без Зеленского © AP, Charles Platiau Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Одной из обсуждаемых тем стал Донбасс.

«На самом деле у трех лидеров много общего в отношении к внутриукраинскому конфликту. Как минимум он им всем невыгоден. И они вполне могут сформировать некую единую позицию, хотя бы по каким-то отдельным вопросам, связанным с урегулированием конфликта», — сказал Мирошник.

Он подчеркнул, что в этом разговоре ни США, ни подконтрольные им представители не нужны. Под последним представитель ЛНР подразумевает президента Украины Владимира Зеленского, который сегодня является выразителем интересов США и которого не пригласили к участию в переговорах.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.