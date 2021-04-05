Ранее во время интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос спросил Байдена, считает ли он Путина убийцей, на что американский лидер ответил утвердительно.
«Интересно, что ни Байден, ни Джордж Стефанопулос не развили тему о том, кем же является российский президент, похоже, что это была домашняя заготовка… Главная задача Байдена была и есть максимально деглобализовать Россию и ее руководство, то есть снизить эффективность российской политики в мире… Максимально оборвать связи внешнего мира с Москвой… То есть решить ту проблему, которая не решается полностью только с помощью санкций», — считает Злобин.
По его мнению, Байден — умелый и опытный политик, который сознательно пытается усложнить общение Путина с другими мировыми лидерами.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.