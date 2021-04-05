Делая громкие скандальные заявления относительно президента РФ Владимира Путина, президент США Джо Байден пытается добиться той цели, которую нельзя достичь с помощью санкций. Об этом американо-российский политолог Николай Злобин сказал в интервью изданию Украина.ру

Путин загнал Байдена в хитрую ловушку — Мирзаян © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Джордж Стефанопулос спросил Байдена, считает ли он Путина убийцей, на что американский лидер ответил утвердительно.

«Интересно, что ни Байден, ни Джордж Стефанопулос не развили тему о том, кем же является российский президент, похоже, что это была домашняя заготовка… Главная задача Байдена была и есть максимально деглобализовать Россию и ее руководство, то есть снизить эффективность российской политики в мире… Максимально оборвать связи внешнего мира с Москвой… То есть решить ту проблему, которая не решается полностью только с помощью санкций», — считает Злобин.

По его мнению, Байден — умелый и опытный политик, который сознательно пытается усложнить общение Путина с другими мировыми лидерами.

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