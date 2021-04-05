Во время военных действий в 2015 году глава ДНР Александр Захарченко использовал необычный способ борьбы со спекулянтами. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал секретарь президиума объединенной партии «Справедливая Россия – За правду» Александр Казаков

По словам Казакова, летом 2015 года в ДНР из-за спекулянтов подскочили цены на базовые продукты питания. В ответ на это Захарченко закупил в РФ огромное количество картофеля за счет своего фонда и выложил на продажу на рынках по себестоимости. «Идеология Захарченко»: Прилепин об идеях партии «За правду» © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«А потом собирает спекулянтов и говорит: ну что, товарищи, как мы будем жить дальше? Если вы в следующий раз разгоните цены на крупу, я сделаю то же самое с крупой. Имейте совесть, говорит, откуда у людей деньги во время войны?» — рассказал Казаков.

Кроме того, был проведен эксперимент с промышленными предприятиями — крупнейшие из них замкнули в единый комплекс, начиная от угольных шахт, Старобешевская ТЭС, и машиностроительные и металлургические предприятия.

У них изъяли средства денежного оборота, все деньги были помещены на счета госказначейства, пояснил Казаков, таким образом в военное время между предприятиями действовала система взаимозачетов.

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