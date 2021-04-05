Каждый из звездных спортсменов опубликовал совместный снимок на своей странице в Instagram.
«Да! К началу нашего навсегда», — написала украинская теннисистка. «Она сказала «да». Мадам Монфис», — объявил французский спортсмен.
На фото в аккаунте Монфиса кольцо видно крупным планом. Его украшает бриллиант в 5,5 карат.
Согласно СМИ, кольцо создано ювелирами компании Graff, его стоимость — около 700 тыс. евро (23 млн гривен).
Пара стала встречаться в 2019 году, во время теннисного турнира Australian Open. Затем Свитолина и Монфис объявили о паузе в отношениях.
Однако в начале апреля спортсмены сообщили, что они вновь вместе.
Элина Свитолина — первая ракетка Украины, пятая ракетка мира в рейтинге WTA. Ее жених Гаэль Монфис — 13-й в рейтинге WTA среди мужчин.