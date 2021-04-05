В честь помолвки украинская теннисистка Элина Свитолина получила в подарок от жениха, французского теннисиста Гаэля Монфиса, кольцо стоимостью примерно 700 тыс. евро (22,8 млн гривен). Фото кольца пара опубликовала на днях в Instagram

Каждый из звездных спортсменов опубликовал совместный снимок на своей странице в Instagram.

«Да! К началу нашего навсегда», — написала украинская теннисистка. «Она сказала «да». Мадам Монфис», — объявил французский спортсмен.

На фото в аккаунте Монфиса кольцо видно крупным планом. Его украшает бриллиант в 5,5 карат. Свитолина превратилась в мужчину перед поединком с россиянкой © Элина Свитолина/Инстаграм

Согласно СМИ, кольцо создано ювелирами компании Graff, его стоимость — около 700 тыс. евро (23 млн гривен).

Пара стала встречаться в 2019 году, во время теннисного турнира Australian Open. Затем Свитолина и Монфис объявили о паузе в отношениях.

Однако в начале апреля спортсмены сообщили, что они вновь вместе.

Элина Свитолина — первая ракетка Украины, пятая ракетка мира в рейтинге WTA. Ее жених Гаэль Монфис — 13-й в рейтинге WTA среди мужчин.