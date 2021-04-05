Происходит беспрецедентное обострение ситуации вокруг трубопровода «Северный поток – 2», Европе приходится лавировать между Вашингтоном и Берлином. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн

Видеманн отметил, что в районе трубоукладочных работ появились суда третьих стран, подводные лодки, самолеты и вертолеты.

«Остается объявить широкомасштабные военные учения НАТО или маневры Балтийского флота! Закрыть «Северный поток — 2» — значит нанести тяжелейший удар по всем инвесторам проекта и по немецкой экономике прежде всего», — сказал он.

Видеманн подчеркнул, что ситуация сложилась драматичная: уход Меркель с поста канцлера потенциально открывает возможности для альтернативных проектов в пользу сторонников укрепления трансатлантической солидарности любой ценой. «Северный поток» подвергается опасным атакам © РИА Новости, Дмитрий Лельчук | Перейти в фотобанк

При этом ситуация раскола в Европе выгодна, помимо Вашингтона, еще Лондону и Москве, предположил эксперт, поэтому о ней трудно судить однозначно.

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