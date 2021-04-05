Едва ли власти Молдавии реально рассчитывают на возврат каких-либо серьёзных активов на территории Украины. Об это в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Игорь Иваненко

По мнению Иваненко, власти Молдавии хотят сыграть на антикоррупционной, а заодно и на патриотической тематике, выступив в роли собирателя национального богатства. Губернатор Одесской области не вернул Санду имущество Молдавии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«В отношениях с Украиной эти истории могут стать предметом торга по каким-то вопросам совместной повестки. На Украине ведь тоже обсуждается судьба своего имущества на территории Молдовы», — указал эксперт.

Кроме того, раскручивание каких-то конкретных случаев даст компромат на нынешних политиков, имевших ранее отношение к утрате этой собственности, добавил Иваненко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.