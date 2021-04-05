Неспособность в течение нескольких лет разрешить ситуацию вокруг украинского кризиса вызывает падение авторитета стран - участниц переговоров в глазах международной общественности. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал писатель Владимир Видеманн

По словам Видеманна, для Берлина и Парижа ситуация выглядит даже хуже, чем для Москвы. Он отметил, что это не первый дипломатический провал западных партнеров — еще события на Майдане показали, что гарантии французских и немецких лидеров ничего не стоят. Хитрый план Зеленского. Почему Ермак не спорит по существу кластеров Минских соглашений © Facebook, Андрій Єрмак

«Ситуация тем временем обостряется, и сразу по нескольким причинам: усугубляется общий кризис на Украине (политический, экономический, здравоохранительный), народ по обе стороны фронта устал от войны, растущий хаос в международных отношениях ведет к тому, что все стороны украинского покера стремятся вести все более эгоистическую, причем сиюминутную, игру», — сказал писатель.

При этом западные партнеры пытаются, спасая собственное лицо, свалить неудачи «Минска» на Москву, которая якобы что-то не выполняет, но по сути ситуация тупиковая, заключил он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.