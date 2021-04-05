У стран не бывает друзей, есть только союзники и противники, и сейчас время длительных союзов прошло. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Николай Злобин

По словам Злобина, сейчас политика напоминает социальную сеть, страны вступили в эпоху сиюминутных коалиций и союзов. Как Байден и его команда разрушают Америку © AFP, Eric BARADAT

«Реакция на слова Байдена о Путине попала в ситуацию, когда практически все страны мира думают над вопросом, как наладить продуктивные отношения с новой администрацией США, что им светит в отношениях с Америкой», — отметил Злобин.

Сейчас происходит хаотичное складывание нового миропорядка, и никто не хочет обострять ситуацию, пояснил он. Однако то, что в этом вопросе у России не оказалось даже временных союзников, должно вызвать в Кремле определённые размышления о правильности выбранной стратегической линии, подчеркнул эксперт.

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Ранее в интервью телеканалу ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, и пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США.

После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций. Позднее Путин пожелал здоровья Байдену, отметив, что в других людях нам видны свои собственные качества.