Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении санкций против ряда компаний, в том числе Россотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины 4 апреля

Соответствующее решение было принято 2 апреля на заседании СНБО. Глава Россотрудничества отреагировал на украинские санкции © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Всего санкции введены против 79 компаний. Зеленский заявил, что ограничения вводятся в отношении причастных к контрабанде.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) "», — говорится в указе.

Помимо Россотрудничества, санкции коснулись еще 10 компаний из РФ. В списке российская грузовая компания «Волга-Днепр», 322-й авиационный ремонтный завод, 514-й авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, Центр судоремонта «Дальзавод», «Севмормаш-2М», «Снабком», завод «Спецагрегат», завод «Молот-механика», специальная производственно-техническая база «Звездочка».

В комментарии РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что официального уведомления о санкциях от властей Украины не поступало.